Para homenagear Tom Veiga, Ana Maria apresentará Mais Você ao vivo nesta segunda

Foto: Reprodução

A apresentadora Ana Maria Braga decidiu que vai apresentar o 'Mais Você', na TV Globo, ao vivo nesta segunda-feira (2), em homenagem a Tom Veiga, intérprete do Louro José, que foi encontrado morto em casa, neste domingo (1º). O ator tinha 47 anos. Em nota, a Globo informou que Ana Maria fará uma "homenagem ao seu grande amigo e companheiro de jornada". As informações são do G1.

Tom Veiga era o responsável pela voz e pela manipulação do personagem criado em 1996 pela própria Ana Maria. Em uma rede social, a apresentadora lamentou a morte do parceiro.

"Perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho. O Tom era um menino de sorriso solto, sempre alegre, com um humor único e talentoso demais. A fragilidade da vida nos pegou mais uma vez de surpresa e me deixou completamente sem chão. O momento agora é de oração", escreveu Ana Maria.

A causa da morte do ator ainda não havia sido divulgada na noite deste domingo. De acordo com informações da 16ª DP (Barra da Tijuca), o caso está em investigação. A perícia de local foi acionada.

Veiga trabalhou no 'Mais Você' desde a estreia do programa, em 1999. Responsável pela voz e pela manipulação do Louro José desde que o personagem foi criado, ficou conhecido pelas tiradas de humor.

"O Louro José é encrenqueiro, rabugento, chavequeiro, galanteador, mas é muito divertido, inteligente. Às vezes, quando eu revejo um programa, eu me pego dando risada. Eu dou risada com o Louro. O legal na personalidade dele é que cresceu, mas continua uma grande criança", disse Veiga em depoimento ao site Memória Globo.

Na época em que Ana Maria idealizou o papagaio, ela apresentava o programa 'Note e Anote', na Record, que entrava no ar após a programação infantil. Por esse motivo, ela teve a ideia de fazer um personagem que chamasse a atenção das crianças.

Diversas pessoas foram testadas para manipular o papagaio, que mistura elementos de fantoche com controle remoto – mas quem ficou com o papel desde o começo foi Tom.

Em março de 2017, Ana Maria fez uma homenagem ao personagem no aniversário dele: "Meu papagaio mais amado, meu filho. Obrigada pela companhia, parceria, lealdade. A gente nunca discutiu, nunca brigou, a gente nunca ficou sem se falar por nenhuma razão. É uma das relações mais fantásticas da minha vida. Ele é irmão do meu papagaio que está lá na fazenda, que também é Louro José. É meu filho de penas".