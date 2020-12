Para lavar 2020: último banho de mar foi antecipado para driblar restrições

Ricardo: pedidos à rainha das águas (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Nas religiões de matriz africana, a água é reverenciada como elemento que contém o axé da vida. Ou seja: ela é essencial para reenergizar nossas almas, renovar nossas esperanças, fecundar nossos sonhos. Nada sobrevive sem água. Se for salgada então, o poder de “lavar” o que há de ruim pode ser ainda mais forte. Por acreditar nisso, muita gente costuma dar aquele último mergulho no mar antes da virada.

Diferente das outras passagens de ano, porém, dessa vez o objetivo da maioria das pessoas não era expurgar o que restou de ruim desse ano, mas de preferência lavar 2020 inteiro (ou pelo menos desde que o Carnaval terminou e o coronavírus aportou por aqui).

Daqueles que nunca faltou uma festa de Iemanjá no Rio Vermelho, o chefe de cozinha Silvio Ricardo da Silva Bastos, 52 anos, foi justamente pedir à rainha das águas que ela leve para bem longe a maré de coisas ruins que 2020. E que uma onda de positividade traga a vacina em 2021.

“Pedi a ela e todos os orixás que fortaleça todos nós para enfrentar tudo isso que tá acontecendo. Estamos na fase final da pandemia. Tenho certeza que ano que vem vai dar tudo certo. Que Iemanjá traga a vacina”, pediu Ricardo, que salgou o corpo nas águas da praia da Barra, entre o Farol e o Barravento. Como as praias da Barra vão estar fechadas desde às 17h do dia 31, muita gente antecipou os rituais.

Mergulho no mar e certeza de um ano melhor (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Saindo do Porto da Barra no início da tarde desta quarta-feira, a venderora Margareth dos Santos, 29 anos, disse que iria até pular sete ondinhas antes da virada. Faria nessa quinta-feira, antes de a Guarda Municipal bloquear os acessos. “Oxe, já vou garantir antes. Costumo descer pra praia de noite e pulo as ondinhas depois de meia noite. Mas dessa vez não vai ser possível, né?”, disse Margareth, moradora do bairro.

Ano que não existiu

Ainda molhados do mergulho, o professor de filosofia Alan Sampaio, 47 anos, e a estudante Jhade Borges, 22, também escolheram o Porto para afogar de vez 2020. “Esse banho de final de ano é para conseguir vencer todo o mal que nos atingiu em 2020”, disse Alan. “Qualquer banho já é revigorante. Mas a energia do mar tem axé”, acredita Jhade. “Só o mar para lavar esse ano que não existiu”, completou Alan.

Água salgada para renovar (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

A jornalista Tatiana Hayne concorda. Foi fazer sua limpeza energética no mar da Praia do Flamengo, antecipando qualquer aglomeração que possa ocorrer nas praias. O mar, diz ela, é o melhor banho de sal grosso. “E a praia é melhor lugar para entrar em contato com o sol e com a luz. O sol ajuda a cuidar da saúde. Que em 2021 a gente entenda a importância da natureza na vida da gente”.