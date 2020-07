Para reabrir shoppings, prefeito cogita mudar testagem de 100% para 20% dos funcionários

Durante a inauguração de uma via nesta segunda-feira (13), o prefeito ACM Neto comentou que, para reabrir os shoppings, a gestão municipal pensa em mudar o protocolo que previa que 100% dos funcionários destes centros deveriam ser testados, conforme acordo feito com o governo estadual para o plano de reabertura gradual da economia.

A prefeitura quer tentar uma nova ideia, em que a testagem cai para 20% do total de empregados, além de uma possível flexibilização neste sentido para a futura reabertura das demais lojas do comércio da cidade.

“É claro que o ideal seria que todos os funcionários das lojas fossem testados, mas a gente sabe que isso será difícil. Essa decisão não é só da prefeitura. No que depender da gente, da prefeitura, não tem problema em fechar o acordo e testar 20% das pessoas. Pra mim, o que é importante é a testagem dos funcionários dos shoppings. Em relação aos funcionários das lojas, eu acho que de fato a gente tem que flexibilizar. Claro que nem sempre o cenário ideal é o cenário possível", disse Neto.

Coordenador regional da Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce-BA), Edson Piaggio defende que por mais que os proprietários de lojas de shoppings tenham melhores condições do que a maioria dos lojistas de rua, ainda assim a testagem massiva não cabe no orçamento, já que as empresas estão fechadas há quase quatro meses.

Segundo ele, são cerca de 30 mil empregados nos shoppings da capital e cada um testes exigidos, que devem ser do tipo RT-PCR, custa em torno de R$ 250. “Achamos impossível praticar e existe uma discriminação com os shoppings porque isso não foi exigido de nenhum outro segmento para a reabertura”, disse.

Reabertura

Na semana passada, o prefeito apresentou, junto com o governador Rui Costa, um plano de reabertura gradual das atividades suspensas por decreto em Salvador. A primeira fase da reabertura prevê ocupação de menos de 75% dos leitos de UTI exclusivos para a covid-19. A fase 2 começa quando essa taxa chegar a menos que 70% e a 3 quando for menor que 60%. Sempre deve-se manter essa taxa por cinco dias para que a fase tenha início.