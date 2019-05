Para seguir invicto: tudo pronto para Bahia e Fluminense

Sob os olhos atentos de algumas centenas de associados do clube, o Bahia finalizou a preparação para enfrentar o Fluminense, na noite deste domingo (26), às 19h, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O último treino antes da partida foi aberto para os sócios que fizeram aniversário nos meses de março, abril e maio.

O calor da torcida pode ser um motivador para o Bahia, que não vence pelo Brasileirão há duas rodadas e tem pela frente um time que está em lua de mel com sua torcida após vencer por 4x1 os dois últimos jogos: o primeiro deles contra o Cruzeiro pelo mesmo Campeonato Brasileiro de hoje e o segundo, mais recente, pela Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional-COL.

Por outro lado, o retrospecto mais recente do confronto favorece o tricolor baiano: já são cinco partidas sem perder. Nesse período foram quatro empates e um triunfo do Bahia. Um fato curioso é que a última vez que o Esquadrão perdeu para o Fluminense como mandante a partida sequer aconteceu em Salvador. Foi pelo Brasileiro de 2014, quando o Bahia optou por mandar o jogo contra o Flu na Arena Barueri, em São Paulo, já que, àquela altura, a Fifa tinha reservado a Fonte Nova para os jogos da Copa do Mundo.

Para o jogo de hoje, a ideia do técnico Roger Machado é poupar o mínimo possível. A única mudança em relação à partida contra o São Paulo, que aconteceu no meio da semana, deve ser a entrada de Gilberto no lugar de Fernandão. No treino de ontem, Rogério sentiu um incômodo na coxa e deve desfalcar a equipe. O atacante passou por exames ainda ontem, mas segundo a assessoria de comunicação do Bahia, o clube ainda não obteve os resultados para apontar a gravidade da lesão.

Lei do ex?

Caso entre em campo, a partida será especial para Douglas Augusto. Isso porque o volante foi revelado pelo Fluminense. Ele chegou ao clube ainda no sub-13 e só saiu depois de se profissionalizar.

Será a segunda vez que o Douglas enfrenta o seu clube de infância. A primeira, e única até aqui, foi no ano passado quando entrou em campo pelo Corinthians na derrota por 1x0. Com a camisa do Bahia, o camisa 18 pode aproveitar para pôr em prática a famosa ‘Lei do ex’ e marcar pela primeira vez pelo tricolor.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO BRASILEIRO | SÉRIE A | 6ª RODADA

BAHIA x FLUMINENSE

Estádio: Fonte Nova | Salvador-BA | Horário: 19h

Escalação Bahia: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Ernando e Moisés; Gregore, Elton (Ramires) e Douglas Augusto; Élber, Artur (Arthur Caíke) e Gilberto

Escalação Fluminense: Agenor, Gilberto, Matheus Ferraz, Nino e Caio henrique; Caio (Yuri), Daniel, Léo Artur e Ganso; João Pedro e Yony González

Arbitragem: Igor Junio Benevenuto de Oliveira, auxiliado por Sidmar de Oliveira e Celso Luiz da Silva (TRIO DE MG) | VAR: Emerson de Almeida Ferreira (CBF/MG)





*com supervisão do subeditor Ivan Dias Marques