Parabéns, mainha: veja a declaração escolhida por leitores e que ganhou brinde do CORREIO 

O dia das mães de Eliana Pires, filha de Shauanna Pires Nascimento, vai continuar com homenagens. A declaração escrita pela Shauanna foi a mais votada pelos leitores na promoção Parabéns, mainha!, do CORREIO. Agora, Eliana ganhará brinde um kit da Pãozinho Delícia no valor de R$ 250,00.

A declaração de amor feita pela filha de Eliana foi uma das 192 enviadas por leitores do CORREIO. Dessas, 20 foram selecionadas e colocadas em votação no site. Em apenas dois dias de votação foram 17,385 votos. Desses, 3,2 mil foram na declaração de Shauanna para a mamãe. A diferença para a declaração que ficou em segundo lugar foi de 100 votos. Além do kit, elas vão ganhar um mês de assinatura digital do CORREIO. O kit deve ser resgatado até o dia 17 de maio.

Declaração escolhida por leitores do CORREIO

As outras 19 pessoas que tiveram as declarações escolhidas como mais criativas por equipe do CORREIO e colocadas em votação também - mães e filhos - ganharão assinatura digital por um mês.

Uma equipe do CORREIO entrará em contato com os leitores para alinhar o uso dos brindes.

Confira abaixo o resultado final da votação e releia as declarações. Parabéns, mainha!