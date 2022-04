Paraíso Perdido: influencer nega que tentou fugir da polícia e que estava com drogas

A influencer Laylla Cedraz voltou a falar sobre a morte do seu namorado, Felipe Augusto, 28 anos, durante uma operação da polícia próximo à Pousada Paraíso Perdido. Laylla defende que ele não era foragido da polícia e contesta a versão da polícia sobre o que aconteceu no dia 11 de abril.

Laylla diz que foi abordada pela polícia duas vezes quando foi comprar xampu acompanhada de Adrian Grace, e que, em nenhuma das revistas feitas no carro, a polícia encontrou drogas. "Logo quando a gente pegou o carro e saiu da pousada, tinha uma viatura no meio do mato, quando a gente entrou no carro, eles abordaram a gente. A gente abriu o carro todo, estávamos na frente do mercadinho e não acharam nada. Depois, a gente foi numa loja de material de construção comprar cola e pedi pra conectar no Wifi porque lá não tem sinal. Quando a gente estava do lado de fora, os policiais vieram de novo, tomaram o celular da gente, de novo foram revistar o carro, abriram porta, mala, tapete, e não tinha nada. Teve um chamado pelo rádio da polícia que tinha uma operação na pousada, eles saíram correndo pra lá, devolveram o celular da gente. Eu fiquei preocupada, entrei em contato com a pousada para saber o que estava acontecendo. E eu e Adrian fomos para a pousada".

Na sequência de vídeos publicada em seu Instagram, Laylla também diz que não houve denúncia de homens armados no entorno da pousada. E que um dos policiais já estava na hospedagem desde domingo, um dia antes da operação.

"Os policiais já estavam na pousada desde domingo e estavam a paisana e estavam na piscina desde domingo. Isso de denúncia de homens armados é mentira, os policiais já estavam lá", disse.

A influenciadora também nega que tenha tentado fugir da polícia e que foi presa dentro da pousada. "Quando chegamos na pousada, estava tudo em silêncio e a viatura estava bem distante, no caminho que dá na praia. Quando chegamos perto, as armas estavam com policiais quando a gente chegou e o quarto estava revirado. Eles disseram que iam prender a gente porque estávamos com dois bandidos que trocaram tiros com a polícia", relatou.

Laylla também diz que Felipe não foi baleado na areia da praia. "Tem as fotos deles no hospital e nenhum dos dois estavam sujos de areia", justifica.

Ela finaliza os vídeos afirmando que não tinha envolvimento com o crime e quer entender o que aconteceu enquanto esteve fora da pousada. "A gente quer entender o que aconteceu na pousada e só quem pode falar são as câmeras. Eu quero entender o porquê disso tudo. Felipe é inocente, ele trabalhava, não respondia por tráfico. Ele não era bandido".

Versão da polícia

Segundo informações do tenente coronel Edmundo Assemany, comandante do 14° Batalhão de Polícia Militar, em Santo Antônio de Jesus, policiais receberam uma denúncia de que haviam homens armados circulando na praia, próximo à pousada. Ao chegarem ao local, eles foram recebidos a tiros.

"Por volta das 16h, foram informados da presença de indivíduos armados, nas imediações da Pousada Paraíso perdido, em Jaguaripe. Fomos recebidos a tiros, houve o revide, eles foram conduzidos ao Hospital de Nazaré, mas não resistiram", detalhou o coronel, em entrevista à TV Bahia.

As blogueiras Laylla e Adrian Grace, que estavam com os homens, tentaram fugir do local em uma picape. Mas elas foram alcançadas e acabaram sendo presas. Segundo a Polícia Militar, no carro havia 1kg de cocaína.Também foram apreendidos duas pistolas, uma 9mm e outra .45, um veículo Fiat Toro branco, R$202 em espécie, e outros objetos.