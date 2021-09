Paralela Gastrô traz culinária brasileira como tema da segunda edição

Durante dez dias, desta quinta (2) a 12 de setembro, os clientes do Shopping Paralela terão à disposição cerca de trinta estabelecimentos participando do Paralela Gastrô 2ª Edição, uma oportunidade para conhecer e experimentar diversas delícias gastronômicas. Os pratos, preparados especialmente com ingredientes brasileiros, têm preços fixos de R$ 44,90, nos restaurantes, incluindo entrada, prato principal e sobremesa e, na praça de alimentação, a promoção inclui prato principal e bebida por R$ 25,00 e sobremesa em cafés e docerias por R$ 9,90.

“Realizamos a primeira edição em maio deste ano para comemorar o Dia das Mães e foi um sucesso. Resolvemos trazer essa segunda edição para reforçar o conceito do Paralela como um destino de gastronomia, entretenimento, cultura e lazer, já que temos tantos estabelecimentos para os mais diferentes paladares”, diz Renata Sousa, gerente de Marketing do Shopping Paralela.

Participam da segunda edição do circuito gastronômico, com pratos no valor de R$ 44,90, os restaurantes Pereira Café, Rei do Pirão, Mariposa e Cazolla. Com o combo no valor de R$ 25,00, estão Australia Steak House, Baby Beef Express, Carambola, Companhia do Churrasco, Coxa Coxinha, Divino Fogão, Vivenda do Camarão, Formaggio, Croasonho, Kamigos, Meu Chapa, Oriente Fast, Restaurante Portal da Bahia, Sal e Brasa, Spoleto, Subway e Wikipoke. Já as docerias e cafés Perini, Havanna, Doce Gelato, Rei do Mate, Villa Açaí, Seven Wonders Café, DuckBill, Sr Brownie e Oxe Sorvete trazem opções por R$ 9,90.

(divulgação) (divulgação)

O Pereira Café traz por R$ 44,90 duas opções promocionais no Paralela Gastrô 2ª Edição: uma entrada de bolinho de carne do sol com queijo, espaguete ao molho de camarão com pimenta dedo de moça como prato principal e bolinho de estudante com doce de leite de sobremesa. A outra opção é composta de bolinho de carne do sol (entrada), carne do sol, feijão verde e farofa d’água (prato principal) e bolinho de estudante com doce de leite (sobremesa).

O Restaurante Sal e Brasa, por R$25,00, oferece Cupim ou Chorizo com 3 acompanhamentos mais refrigerante 300ml. Já a Perini traz Café Latte e pão croissant simples por R$9,90 e a Havanna um combo com café espresso e medialuna doce.

O Shopping Paralela está aberto durante a semana de 10h às 22h, e aos Domingos a praça de alimentação funciona das 12h às 21h, e as lojas das 13h às 21h. Continuam os serviços de drive-thru, localizado no estacionamento G2, Espaço Shoplog, , delivery, e vendas online pelo site www.shoppingparalela.com.br com frete grátis.