'Paralisações só agravam crises', diz Bruno Reis sobre rodoviários

O prefeito Bruno Reis pediu consciência dos rodoviários durante a campanha salarial deste ano. Nesta terça-feira (29), a categoria atrasou a saída dos ônibus para realizar assembleias. Por causa disso, os pontos ficaram cheios no início da manhã.

"Espero que eles tenham consciência da gravidade do momento. É uma falta de sensibilidade porque essas paralisações só agravam crises, sem falar no impacto para a população", disse o prefeito, durante a inauguração do Doca 1 – Polo de Economia Criativa, no Comércio.

O prefeito disse ainda que esteve reunido com a categoria nessa segunda-feira (28). Ele disse ainda que espera que categoria evite este tipo de ato.

"Ontem expliquei o problema que estamos enfrentando. Espero que eles possam evitar outras paralisações. Vocês estão vendo a crise do transporte público em todo país. Na semana passada, a RMS parou. Esse é o maior problema atual de todos os prefeitos", disse.