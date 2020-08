Paraná vai assinar acordo com a Rússia pela vacina contra covid-19

O governo do Paraná anunciou que assina nesta quarta-feira (12) um convênio com a estatal russa para produzir a vacina Sputnik V. Pelo acordo, o estado poderá testar, produzir e distribuir a vacina. A Rússia anunciou hoje que concluiu sua vacina e começará a distribuí-la no país em outubro.

O governador Ratinho Júnior (PSD) e o embaixador da Rússia devem assinar o convênio às 14h de hoje.

Depois disso, o governo russo deve compartilhar o protocolo usado para a Anvisa, para que a agência brasileira libere as estapas no país.

Não há data definida para o começo da ação no Paraná justamente porque é preciso liberação da Anvisa para a testagem e distribuição de vacinas.

No início do mês, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), também demonstrou interesse em uma parceria com a Rússia. "Nós tivemos, na semana passada, uma reunião pela internet com o embaixador da Rússia, demonstrando interesse da Bahia e dos estados do Nordeste em ter essa parceria, tanto para ajudar a fazer os testes da vacina, como eventualmente participar do processo de vacinação. Nós não temos convicção aqui das datas, mas formalizamos isso na sexta-feira através de uma correspondência na Embaixada Russa, demonstrando todo o nosso interesse", afirmou ele, em entrevista à TV Bahia.