Parapsicólogo brasileiro alerta para possível 3ª Guerra Mundial

Após ter dado indícios de que a pandemia da Covid-19 estaria para chegar, além da morte da Rainha Elizabeth II, o parapsicólogo Athos Salomé foi considerado como o "Nostradamus vivo" pela imprensa internacional. Ele agora voltou ao comentar que a 3ª Guerra Mundial está quase certa e vai ter início após um ataque em solo americano.

A situação é tão preocupante que ele ainda alegou que será mais traumático que a guerra promovida pela Al Qaeda em 2001. Em seu Instagram, Athos comentou que o ataque está sendo planejado há algum tempo e dois líderes estarão na mídia em breve para revelar o novo episódio.

"Eis a pergunta, acontece em 2023, 2024 ou até 2026? Em fevereiro, abril e julho do próximo ano, a Kabbalah o ser humano passará por uma nova transformação. Tragédias serão marcadas neste que se aproxima. Não é motivo para desespero, aviso antes para que chegue aos grandes líderes e que algo seja feito e impeça o pior", escreveu.

Atuante no mercado como paranormal desde os 12 anos, hoje com 36, Athos é parapsicólogo de formação, com certificado do Instituto Teológico Emill Brunner em Brasília/DF.