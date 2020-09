Paraquedista morre durante salto após se chocar violentamente contra o chão

Foto: Reprodução

Um paraquedista morreu após se chocar com o chão enquanto realizava um salto no Rio de Janeiro neste domingo (6). Ele participava de um evento esportivo com outros saltadores experientes.

O aposentado Jorge Luiz Dantas tinha 62 anos e saltava há mais de 20 anos. Foi paraquedista do Exército e agente penitenciário.

Imagens do acidente mostram o instante em que ele se aproxima do solo quando, de repente, parece ficar sem controle e bate violentamente no chão.

Dantas deixou a esposa e um filho. Apaixonado pelo esporte, realizava todos os anos encontros para saltar de paraquedas. O evento atraía integrantes da Brigada de Paraquedistas, além do público, que acompanhava os saltos quase sempre da areia da praia.