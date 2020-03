Parceria entre prefeitura e Obras Sociais Irmã Dulce requalificará centro geriátrico

O projeto Bom Viver, vinculado às Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), que conta com Centro de Geriatria e Gerontologia e acolhe 150 idosos e pessoas com deficiência, passará por uma requalificação e estruturação de acordo com uma parceria firmada com a prefeitura, através da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre). A iniciativa terá vigência de dois anos e contará com o investimento de R$ 1,250 milhão, que servirão para reformar o espaço de convivência, socialização e reabilitação física e mental da unidade.

Destinado aos idosos assistidos pela Osid, o projeto Bom Viver receberá, além reforma dos espaços, uma reestruturação completa da sala de informática dos Centros de Geriatria e Gerontologia, onde são ofertados cursos de informática aos idosos acolhidos pela instituição.

O termo de parceria foi assinado na manhã desta quarta-feira (11), no Memorial da Osid, no Largo de Roma, pelo vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, com a participação da titular da Sempre, Ana Paula Matos, e da superintendente da Osid, Maria Rita.

De acordo com Reis, a parceria entre prefeitura e Osid tem uma importância grande, pois, segundo ele, a instituição tem vocação e experiência de sobra para cuidar das pessoas, além de prestar um serviço de importância e relevância para a cidade.

"A prefeitura se sente confortável em firmar essa parceria porque tem certeza que os recursos serão bem empregados e prestarão um serviço bem melhor do que se nós fôssemos executar diretamente. Pela vocação e amor que as pessoas que estão à frente dessa instituição se dedicam a essa causa dos idosos e pessoas com deficiência, hoje nós celebramos esses convênios, no valor de R$ 1.250 milhão. De um lado a gente assegura o custeio, do outro, a gente faz investimentos para possibilitar que os idosos e deficientes tenham um serviço ainda melhor aqui na Osid", afirmou o vice-prefeito.

Vice-prefeito Bruno Reis assina termo de parceria da prefeitura com a Osid

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Para que a Osid siga dando uma melhor assistência aos idosos acolhidos pela unidade, o apoio da prefeitura é fundamental para que a instituição possa seguir, segundo a superintendente da Osid, Maria Rita, que explicou que o projeto Bom Viver atende idosos que possuem problemas sociais e de saúde, e que estão sendo atendidos pelas obras sociais com ações de socialização e terapêuticas.

"Apoio fundamental para que a gente possa prestar uma melhor assistência aos nossos idosos, que são pessoas que podem muito bem se conectar e se comunicar com o mundo da informática, podendo se comunicarem com as famílias e terem uma qualidade de vida melhor. A requalificação do projeto Bom Viver vai dar mais qualidade de vida a essas pessoas. É um impacto muito grande para a região porque é um projeto que atinge a comunidade de idosos que estão com suas famílias e vêm diariamente nas obras", pontuou.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Segundo a secretária Ana Paula Matos, que intermediou a parceria entre a prefeitura e Osid, foram, no total, quatro convênios assinados entre as instituições. Ela afirmou ainda ter uma relação de proximidade com as Obras Sociais Irmã Dulce, e comentou da responsabilidade em firmar a parceria.

Os convênios assinados são: dois deles referentes aos repasses mensais perca pita, por idosos e por pessoa com deficiência; para a implantação da sala de tecnologia para que os idosos possam ser inseridos no mundo virtual; o outro, onde será realizado uma obra de readequação do espaço para oferecer uma infraestrutura e convívio melhor.

"Para mim, é uma honra e também uma grande responsabilidade poder participar dessa parceria, pois todos sabem que tenho um amor por irmã Dulce e suas obras. E eles têm uma missão muito linda e árdua, mas com certeza poderão contar com a prefeitura. Irmã Dulce, independente de religião, foi quem mais fez pelos pobres em Salvador", contou a secretaria.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier