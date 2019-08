Parceria entre Prefeitura e Senac garante cursos técnicos para 1.400 estudantes

Com objetivo de promover o ensino fundamental integrado à qualificação profissional inicial para estudantes adolescentes e jovens matriculados na rede municipal de educação, o prefeito ACM Neto assina, nesta quinta-feira (29), um termo de cooperação técnica entre o município e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). O evento será às 9h30, na Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves, 1.109, Caminho das Árvores. O secretário municipal de Educação, Bruno Barral, também estará presente no ato.

Voltados aos alunos com 15 anos ou mais, prioritariamente nas turmas diurnas da Educação de Jovens e Adultos II (EJA II), que equivale ao Ensino Fundamental Anos Finais, os cursos, nesta etapa 2019, atenderão 1.400 educandos distribuídos em 47 turmas e 24 escolas.

Os cursos serão ministrados por profissionais do Senac dentro da própria unidade escolar, dispensando o deslocamento dos educandos. Serão fornecidos, também, materiais didáticos necessários para participação no curso, bem como a merenda escolar.

"Para a etapa 2019, os educandos terão 12 horas semanais de aula, sendo quatro horas no turno regular e oito no contraturno, com carga total de 160 horas. As aulas se iniciam em 9 de setembro e vão até 20 de dezembro", explicou Bruno Barral.

Os cursos ofertados são: Operador de Supermercado, Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Promotor de Vendas, Recepcionista e Assistente de Logística.