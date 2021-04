Parceria promove testagem de covid-19 em unidades da Apae

Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Parque Social está promovendo testagem rápida de covid-19 para o público atendido e funcionários na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). O projeto também distribui máscaras de proteção facial para evitar a disseminação da doença.

Nesta quarta-feira (14), a unidade da Pituba, com mais de 200 testes feitos, além de orientações sobre medidas preventivas para a doença e de cuidados básicos de higiene. Já na quinta-feira (15) será a vez do Centro Especializado de Reabilitação (CER II), em Coutos. O local funciona em parceria entre a Apae e a prefeitura, promovendo atendimentos especializados e de serviços de reabilitação para as pessoas com deficiências física e intelectual na instituição.

“É um passo fundamental em prol das pessoas com deficiência, na nossa cidade, mobilizações sensíveis a esses cidadãos que estão vulneráveis nesse momento de crise sanitária durante a pandemia da covid-19”, destacou o secretário Leo Prates, titular da pasta da Saúde.

Presidente de honra do Parque Social, Rosário Magalhães destaca a importância da atenção para pessoas com deficiência em meio à pandemia. "Quem me conhece sabe o quanto me preocupo, luto e defendo a causa da pessoa com deficiência. Entendemos que se trata de um público que precisa de uma atenção especializada, por isso estamos buscando oferecer esse suporte”, afirma.

Wagner Andrade, diretor da Unidade de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência (UPCD), diz que esse é um projeto-piloto que deve ser ampliado. Nós estamos conseguindo ampliar a testagem, que é essencial neste momento de pandemia, e para esse segmento que engloba pessoas com deficiência e pessoas carentes atendidas pelo SUS é mais importante ainda. Muitas pessoas que estão aqui hoje fazem parte do grupo de risco. Ao mesmo tempo, é uma segurança para o público e, para a instituição, traz uma noção do percentual de incidência do coronavírus no local”, diz.

Superintendente da Apae, Angela Ventura acredita que a ação também ajuda a tirar dúvidas que as pessoas ainda têm sobre a doença. “Eu estou positivado? Eu tive Covid? São dúvidas comuns, assim como é comum o medo das consequências ocasionadas pela doença. Por isso, a testagem é muito importante, um ato de cuidado para as pessoas com deficiência e para aqueles que têm dificuldade de acesso aos procedimentos do SUS”.