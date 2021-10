Paredões já acontecem de maneira irregular, diz Bruno Reis sobre proibição

O prefeito Bruno Reis comentou nesta sexta-feira (15) a situação dos paredões em Salvador, dias depois do governador Rui Costa declarar que não vai mais permitir realização desse tipo de festa nas ruas. Bruno lembro que os paredões já acontecem de maneira irregular.

"Qualquer evento para ser realizado depende de autorização prévia da prefeitura, seja na rua ou no ambiente fechado, público ou privado. O que ocorre com os paredões é que eles são eventos irregulares, que acontecem sem registro perante o poder público ou autorização", destacou.

Ele disse que há um projeto de lei que busca regulamentar essa situação. "Tem uma lei tramitando na Câmara pra regulamentar os paredões e já recebi sugestões de alguns locais que pudessem funcionar para eles, mas temos que verificar se esses locais atendem a exigência da legislação referente a poluição sonora", acrescentou.

Além disso, o prefeito ressaltou que decretos estabelecidos por conta da pandemia não permitem nenhum tipo de evento com na rua agora: "Nesse momento, os paredões não podem ser realizados porque os eventos com atrações são com, no máximo, 1,2 mil pessoas, em ambientes fechados, obedecendo os protocolos, o que não acontece no paredão"

Paredões proibidos

Em evento nesta semana, Rui aproveitou para declarar guerra às festas de paredão, a quem ele creditou como motivo de boa parte da violência no Estado por serem eventos que, segundo Rui, atraem muitas pessoas armadas e/ou consumindo bebidas alcoólicas. Com isso, Rui disse que as festas estão proibidas no Estado e, para as suas realizações, os produtores dos eventos precisam comunicar com antecedência às prefeituras locais e Polícia Militar para conseguir liberação.

A decisão foi informada após a morte de seis pessoas em um tiroteio em uma festa do tipo no bairro do Uruguai, na noite da terça-feira.

"Não vamos permitir mais nenhuma festa de paredão na Bahia. Para festas serem realizadas fechando ruas, as prefeituras precisarão autorizar e comunicar à Polícia Militar previamente. Caso não haja autorização prévia, a PM deverá apreender os equipamentos sonoros", disse Rui.