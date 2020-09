Paris Saint-Germain abre escola de futebol na Bahia

Foto: Divulgação

O Parque Shopping Bahia recebe, a partir de outubro, a PSG Academy, escola de futebol oficial do Paris Saint-Germain. Única franquia no estado, a PSG Academy Parque Shopping Bahia conta com cinco campos, seis quadras de areia, enfermaria, auditório, parque infantil climatizado, sala de estudos, dois restaurantes e espaço para aniversários.

As atividades da Unidade Villas, que funcionarão na Avenida Santos Dumont, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, têm início no próximo dia 1º de outubro, seguindo todos os protocolos de segurança necessários.

Com turmas para crianças e jovens entre 3 e 18 anos de idade, a escola de futebol planeja proporcionar experiências como torneios em Estádios FIFA e viagens internacionais.

“Em 2018, tivemos a oportunidade de levar 84 alunos, acompanhados de seus familiares, para o Maracanã, para a Paris Cup Brasil. Foi uma experiência sensacional e ainda fomos campeões”, explica o diretor João Carlos. Mais informações estão disponíveis no site www.psgacademyvillas.com.br ou através do WhatsApp (71) 98457-5252.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia.