Paróquia da Vitória recebe doação de duas toneladas de alimentos

A Paróquia de Vitória, que celebra nesta segunda (31) o fim do mês dedicado à Nossa Senhora, recebeu uma doação de duas toneladas de alimentos. A entrega foi feito ao pároco Luiz Simões pelo diretor da RedeMiX, João Claúdio Nunes. A iniciativa da empresa é uma das dezenas de ações sociais desenvolvidas pela rede em Salvador e RMS.

“Recebemos estes alimentos com grande alegria. A demanda de pessoas carentes que auxiliamos na nossa comunidade tem crescido muito, principalmente em função da pandemia. É uma doação muito importante e esperamos sempre poder contar com esta ajuda”, disse o padre Luiz Simões.



A doação à paróquia marca a abertura de uma loja conceito da RedeMiX, inaugurada recentemente no Corredor da Vitória. A unidade recebeu investimentos da ordem de R$ 15 milhões e gera 150 empregos diretos, sendo grande parte deles destinados ao primeiro emprego. O grupo diz que pretende fortalecer parcerias com instituições do entorno.

Segundo João Claudio Nunes, a empresa trabalha em prol da comunidade, nas doações, na geração de novas oportunidades de emprego para as pessoas, e trazendo operações de qualidade para os bairros.

“Para nós é uma felicidade trabalhar, por exemplo, na formação de jovens que estão ingressando no mercado de trabalho e, também, permitir que pessoas que estavam fora sejam reinseridas”, disse Nunes. A loja está instalada no térreo do Vitória Boulevard, empreendimento que está com lançamento previsto para este semestre.

Além da doação dos alimentos, a união entre a rede e a Igreja da Vitória vai se estender a outros projetos, que serão desenvolvidos e implementados pelos integrantes da igreja e a diretoria da rede. “Apoiarmos o trabalho realizado pelo padre e pela paróquia é a garantia de estarmos abraçando a comunidade”, diz João Cláudio Nunes.