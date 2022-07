Paróquia de Sant'Ana divulga programação dos festejos no Rio Vermelho

A famosa Paróquia Sant'Ana, no Rio Vermelho, preparou uma festa especial para celebrar a sua padroeira, que é avó de Jesus. Este ano, o tema da celebração é “Com Sant’Ana caminhamos juntos, numa Igreja sinodal, rumo ao Reino de Deus”.

De 17 a 25 de julho, os devotos poderão participar do novenário na própria paróquia. O encontro acontece de segunda a sábado às 19h e, aos domingos, às 7h30.

Durante a novena, os fiéis são convidados a fazer doações de alimentos. Nos dias 17 e 18, a paróquia irá receber doações de farinha de mandioca. Nos dias 19 e 25, é a vez de recolher doações de leite em pó (dias 19 e 25), enquanto no dia 20 os devotos devem levar café. A igreja também pede doação de feijão no dia 21, de macarrão no dia 22, de açúcar no dia 23 e de óleo de soja no dia 24. A lista completa está disponível ao fim desta reportagem.

O ponto alto das homenagens à mãe de Nossa Senhora será no dia 26 de julho, com a Solenidade de Sant’Ana e São Joaquim. Neste dia a programação começará às 7h30 com a Santa Missa, presidida pelo arquiabade da Ordem de São Bento, Dom Emanuel D’Able. A segunda Celebração Eucarística na data será às 9h30, sob a presidência do pároco, padre Ângelo Magno.

Já das 11h às 16h haverá a adoração ao Santíssimo Sacramento. A Santa Missa Solene que marcará o encerramento dos festejos será presidida pelo bispo emérito da Diocese de Camaçari, Dom João Carlos Petrini, às 19h.

SERVIÇO:

O QUÊ: Festa de Senhora Sant’Ana

QUEM: Paróquia Sant’Ana

QUANDO: 26 de julho de 2022

ONDE: Matriz (Rua Guedes Cabral, 143, Rio Vermelho)

Doações

17/07: Os fiés devem levar farinha de mandioca

18/07: Os fiés devem levar farinha de mandioca

19/07: Os fiés devem levar leite em pó

20/07: Os fiés devem levar café

21/07: Os fiés devem levar feijão

22/07: Os fiés devem levar macarrão

23/07: Os fiés devem levar açúcar

24/07: Os fiés devem levar óleo de soja

25/07: Os fiés devem levar leite em pó