Paróquia de São Pedro divulga programação para festejos deste sábado (29)

Com o fim dos festejos de São João, as paróquias de Salvador já estão em ritmo de celebração para o dia de São Pedro, comemorado no dia 29 de junho.

Com o tema ‘Pedro, o missionário’, a Paróquia de São Pedro, na Praça da Piedade, promove desde a quarta-feira (26) até esta sexta (28) o tríduo preparatório. Durante esse período, as celebrações na Igreja Matriz de São Pedro às 11h e às 16h serão especiais e terão a Oração do Ofício e a Ladainha de São Pedro, bem como entoados cânticos em seu louvor.

No sábado (29), dia dos festejos, serão celebradas cinco missas na Igreja Matriz, além da missa solene campal em frente ao templo, presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger.



Após as celebrações solenes, haverá ainda uma procissão que percorrerá as ruas Direita da Piedade, Politeama de Baixo e Forte de São Pedro, Avenida Sete de Setembro, retornando à Igreja de São Pedro.

Pároco de São Pedro, o padre Aderbal Galvão de Sousa conta que, este ano, as comemorações sofreram uma alteração.“Como a Igreja Matriz de São Pedro está localizada em pleno centro comercial de Salvador, e, no sábado, o comércio fecha às 13h, quando as ruas ficam com pouco movimento, achamos melhor antecipar a procissão e a missa solene campal para o fim da manhã, dando maior oportunidade de participação do povo de Deus”.

Com as alterações, a primeira missa ocorrerá às 7h, na intenção do Papa. Já às 8h será celebrada a segunda missa, com bênçãos para comerciantes, comerciários e vendedores ambulantes do centro de Salvador e pelos aniversariantes do dia.

A celebração das 10h será pelos viúvos e viúvas e pelas pessoas que receberam o nome Pedro. Já às 11h sairá a procissão da porta da Igreja Matriz, que percorrerá as ruas do centro. Em seguida, às 12h, acontecerá a missa solene campal em frente à Igreja Matriz, presidida por Dom Murilo.

Os idosos e doentes também serão homenageados, com a primeira missa da tarde, realizada às 14h30, enquanto a missa das 16h será pelos ministérios, pastorais e movimentos religiosos que atuam na paróquia, encerrando com a bênção do Santíssimo Sacramento.

A Festa de São Pedro é tradicional no calendário religioso de Salvador. O santo é padroeiro dos pescadores, viúvos, porteiros, comerciantes e comerciários.

“A Igreja Católica é a única Instituição que se declara de origem divina. Tudo tem início quando, ao escolher Pedro, Jesus declara: ‘Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja’. Pedro é, por excelência, o missionário, aquele a quem Jesus confia a missão de edificar e conduzir a Sua Igreja, de dar continuidade à missão do próprio Jesus”, explica o padre Aderbal.

“Dessa forma, Pedro assume a posição de primeiro Papa, de chefe supremo da Igreja. O pontificado sobrevive há mais de dois mil anos, mantendo-se fiel à missão que foi inicialmente confiada a Pedro e que hoje cabe ao Papa Francisco: o anúncio do Evangelho”, completa.