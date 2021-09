Paróquia dos santos gêmeos comemora 80 anos; veja programação desta segunda (27)

Esse ano, além de festejar o dia dos santos gêmeos, os devotos de Cosme e Damião terão um motivo a mais para comemorar: a única paróquia da Arquidiocese de Salvador dedicada aos gêmeos, no bairro Liberdade, completa 80 anos de criação. Nesse domingo, 26, quando há a celebração litúrgica dos santos Cosme e Damião, haverá Missa Festiva presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, às 18h.

Nessa segunda, 27, serão realizadas missas às 5h, 6h30, 8h, 9h, 11h, 15h30 e 18h30, sendo esta última sob a presidência do bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Dorival Souza Barreto Júnior. É importante ressaltar que o acesso dos fiéis acontece por ordem de chegada, até completar o total de 250 pessoas dentro do templo.

Santos gêmeos

São Cosme e São Damião nasceram na cidade de Egéia, na Arábia, por volta do ano 260. Eram gêmeos, filhos de família nobre. Sua mãe, Teodata, ensinou-lhes a fé cristã, e ensinou-lhes de tal forma, que Jesus Cristo passou a ser o centro de suas vidas. Os irmãos foram estudar na Síria, na época, um grande centro de estudos e formação. Os gêmeos se especializaram nas ciências e na medicina. Tornaram-se médicos famosos pela competência, obtendo grandes sucessos nos tratamentos, como também na caridade para com os doentes.

Por causa da profunda formação cristã que tiveram, os irmãos, vivendo num mundo paganizado, decidiram atrair as pessoas para Jesus Cristo através do exercício da medicina. Faziam isso através da caridade, do amor e da competência. Os santos não cobravam por seus serviços médicos, por esta razão espalhou-se a ideia de que os gêmeos não gostavam de dinheiro.

Na mesma época em que eles trabalhavam e ensinavam em nome de Jesus, o imperador Diocleciano lançou uma grande perseguição contra os cristãos. Por isso, foram presos sob a acusação de feitiçaria e de espalharem uma seita proibida pelo imperador. No tribunal, foi exigido deles que renunciassem à fé em Jesus Cristo e começassem a falar aos pacientes sobre os deuses romanos. Eles se recusaram, não renunciaram aos princípios do Evangelho e foram duramente torturados.

Cosme e Damião foram condenados à morte por apedrejamento e flechadas, mas não morreram quando atingidos. Então, o magistrado ordenou que fossem queimados em praça pública. Executaram a sentença, mas o fogo não os atingiu. Os soldados decidiram afogar os dois, mas eles foram salvos por anjos. Por fim, a mando do magistrado, os torturadores lhes cortaram as cabeças.

Cosme e Damião foram sepultados pelos pacientes que tinham sido curados por eles. Mais tarde, os restos mortais foram transladados para uma Igreja dedicada a eles, construída pelo Papa Felix IV, em Roma, na Basílica do Fórum. Em toda a Igreja, eles são venerados como santos mártires, ou seja, morreram por testemunharem sua fé em Jesus Cristo e não renegarem essa fé.

SERVIÇO:

QUEM: Devotos dos Santos Cosme e Damião

O QUÊ: Festa dos Santos Cosme e Damião

ONDE: Paróquia Santos Cosme e Damião (Estrada da Liberdade, nº 281, Liberdade, Salvador, Bahia)

QUANDO: Festa: 26 de setembro