Parque Beto Carrero faz campanha incentivando abstenção de petistas nas eleições

O parque Beto Carrero World ofereceu desconto de 25% para pessoas que fossem vestidas de vermelho e ficassem no parque das 8h às 17h, mesmo horário da votação do segundo turno, no domingo (30). O estabelecimento foi denunciado por várias pessoas nas redes sociais.

Com isso, a Justiça Eleitoral recebeu mais de 150 denúncias contra a promoção. Com a repercussão negativa, o parque apagou a publicação nas redes sociais e informou que seria apenas uma 'piada'.

"Muita gente não entendeu a piada, não abrimos o parque antes das 8h ou controlamos o horário de entrada e saída. Todos são muito bem-vindos aqui, independente do horário ou da cor da camisa. O Beto Carrero World vem pedir desculpas publicamente pelo mal-entendido. Antes ou depois de vir se divertir vá exercer o seu direito de votar. Pense no futuro do Brasil", disse o parque.

(Foto: Reprodução / Instagram)

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) alegou que, desde a publicação realizada nesta quarta-feira (26), às 17h, muitos brasileiros denunciaram apontando crime eleitoral. De acordo com o G1, O MPF foi acionado pela reportagem, mas caso ocorra representação sobre o caso, será encaminhada para a PGR.

O Partido dos Trabalhadores (PT) se manifestou nas redes sociais repudiando a publicação e informou que a situação configura crime eleitoral.

"A Coligação Brasil da Esperança, da chapa Lula e Alckmin, entrou nesta quinta-feira (27/10) com uma notícia-crime junto à Procuradoria-Geral Eleitoral, apontando crime eleitoral na conduta do responsável pela empresa Beto Carrero World, que ofereceu vantagem (desconto de 25%) para conseguir abstenção do eleitorado do ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva no próximo domingo (30/10), dia do segundo turno das eleições", iniciou a nota.