Parque da Cidade terá shows em comemoração à Semana do Meio Ambiente

Salvador terá dez dias de comemoração para celebrar a Semana do Meio Ambiente. As apresentações musicais serão realizadas pela Empresa Salvador Turismo (Saltur) no próximo domingo (9), no Parque da Cidade, a partir das 12h.

A primeira apresentação acontecerá no Anfiteatro Dorival Caymmi, e fica a cargo da dançarina e influenciadora digital Lore Improta. Lore levará ao Parque da Cidade o show “Fantástico Mundo da Lore”, voltado para a criançada e que promete agitar o público presente. Em seguida será a vez de apreciar a voz firme de Margareth Menezes. A cantora baiana deve subir ao palco do anfiteatro logo após o fim do show da Lore.

Uma surpresa especial ficará por conta da apresentação dos irmãos Juan e Ravena, que se apresentam em um equipamento construído especialmente para a dupla tocar em carnavais e micaretas pelo Brasil. Eles circularão pelas vias de dentro do Parque da Cidade a bordo do “Trio Solar”.

O minitrio é totalmente sustentável, e pioneiro, sendo o primeiro com energia solar já fabricado. Toda a iluminação do equipamento é alimentada com baterias carregadas via painéis fotovoltaicos, transformando a luz do sol em energia. Além disso, o ferro utilizado na sua montagem é totalmente reciclado.

Os shows também comemoram os três anos de requalificação do Parque da Cidade, que recebeu mais de 3,6 milhões de pessoas desde a reabertura em 2016.

Confira abaixo o restante da programação da Semana do Meio Ambiente, que começou ontem (03).

03/06 – Segunda

Visita guiada Colégio Adventista

Local: Parque da Cidade

Horário: das 9h às 11h30

Lançamento do Painel Mudança Climática

Local: Parque da Cidade/Colabore (auditório)

Horário: 9h às 12h

Aberto ao público

Abertura da Semana do Meio Ambiente

Acolhida e atividade na prainha, cuidados com o mar (mat/vesp)

Local: Escolab Coutos

Horário: 8h e 13h

Entrega de Mudas Nativas da Mata Atlântica

Local: Final de linha da Capelinha

Horário: 9h

Aberto ao público

04/06 – Terça

Oficina sobre alimentação Saudável

Local: Escolab Coutos

Horário: de 9h Às 9h40 / 13h às 14h40

Oficina de recuperação das placas com os nomes das turmas

Local: Escolab Coutos

Horário: de 10 às 11h40 / 15h às 16h40

Entrega de mudas nativas da Mata Atlântica

Local: Praça Newton Rique - Em frente ao Shopping da Bahia

Horário: 14h

Aberto ao público

05/06 – Quarta

Visita guiada Escola Municipal Ruy de Lima Maltez

Local: Parque da Cidade

Horário: das 9h às 11h30



Acolhida com a Fanfarra da Escola Municipal de Fazenda Coutos

Local: Escolab Coutos

Horário: de 8h às 8h30 / 13h às 13h30

Jogo Guarani/ Jogo de raciocínio lógico

Local: Escolab Coutos

Horário: de 8h30 às 10h30 / 13h30 às 15h30

Vivência científica com Lourenço (Vigilância em Saúde Ambiental)

Local: Escolab Coutos

Horário: de 8h30 às 10h30

Encontro científico sobre Meio Ambiente

Local: Fiocruz (Horto Florestal, atrás do HGE)

Horário:13h às 16h

Entrega de Mudas Nativas da Mata Atlântica

Local: Elevador Lacerda

Horário: 9h

Aberto ao público

06/06 – Quinta

Dia dedicado às artes (acolhida com dança da chuva)

Local: Escolab Coutos

Horário: 8h às 8h30

Momento de autógrafo com Will, autor da revistinha Turminha Sustentável. Tema: Mata Atlântica

Local: Escolab Coutos

Horário: 10h às 10h40 / 13h às 13h40

Oficina de Hip Hop (dança, grafite, poesia e música)

Local: Escolab Coutos

Horário: 8h30 às 10h / 13h30 às 15h

Visita guiada Escola Bernardino

Local: Parque da Cidade

Horário: das 9h às 11h30

Entrega de mudas nativas da Mata Atlântica

Local: Praça da Revolução - Periperi

Horário: 9h

Aberto ao público

07/06 – Sexta



Aula de Campo no Parque da Cidade

Local: Parque da Cidade

Horário: 9h às 11h e 14h às 16h

Entrega de mudas nativas da Mata Atlântica

Local: Praça Dorival Caymmi - Itapuã

Horário: 14h

Aberto ao público

08/06 – Sábado

Feira Cads (artesanatos produzidos por 43 mulheres)

Local: Parque da Cidade

Horário: das 8h às 18h

Entrega de mudas nativas da Mata Atlântica

Local: Parque da Cidade

Horário: 9h

Aberto ao público

09/06 – Domingo

Shows

Local: Parque da Cidade

Horário: a partir das 12h

Feira Cads (artesanatos produzidos por 43 mulheres)

Local: Parque da Cidade

Horário: das 8h às 18h

Piquenique com DJ Cairo

Local: Parque da Cidade

Horário: das 14h às 18h

Entrega de mudas nativas da Mata Atlântica

Local: Parque da Cidade

Horário: 9h

Aberto ao público

10/06 – Segunda-feira

Plantio de 970 árvores de espécies da Mata Atlântica

Local: Parque Canabrava

Horário: 9h