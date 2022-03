Parque em Lauro de Freitas é interditado após brinquedo acidentar pai e filha

A Prefeitura de Lauro de Freitas anunciou, através de nota, que o parque de diversões Magic Games PARK, instalado no Parque Shopping Bahia, foi interditado após um acidente que envolveu pai e filha em um dos brinquedos, na tarde do último sábado (19).

De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano Sustentável e Ordenamento do Uso do Solo (Sedur), a empresa possui alvará dentro do prazo legal de validade, com todas as documentações necessárias para funcionar. Entre eles, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), assinada por engenheiro que atesta as boas condições dos brinquedos na parte mecânica e elétrica, e o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Diante do fato ocorrido, entretanto, a Prefeitura interditou o parque nesta segunda-feira (21), para fazer uma nova análise de todos os procedimentos técnicos exigidos para o funcionamento.

A Sedur ressaltou que a vistoria técnica, que deve ser feita diariamente em todos os brinquedos antes do uso, é de responsabilidade do Magic Games PARK. A Prefeitura ainda lamentou o ocorrido e se solidarizou com a família.

Acidente

A situação aconteceu no Parque Shopping Bahia. Pai e filha foram arremessados de um brinquedo em um parque de diversões localizado dentro de um shopping, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, na noite de sábado (19). O homem está internado em um hospital particular.

Ao CORREIO, a Magic Games, responsável pelo brinquedo, informou que tem prestado toda a assistência a família.

A assessoria negou que o pai da adolescente tenha sofrido traumatismo craniano. "O pai está hospitalizado, em observação, por estar sentindo dores no peito, e deve permanecer no local até que se completem 48 horas do incidente", informou. A adolescente, entretanto, recebeu alta na mesma noite, e já retomou a rotina.