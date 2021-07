Parque Social promove live sobre doação de sangue

O Parque Social, em parceria com o Hospital do Subúrbio, vai promover, na próxima quarta-feira (28), uma live com o tema “A Importância do Ato de Doar Sangue”. A live acontece a partir das 9h30, no perfil do YouTube do Parque Social, e é voltada para agentes da educação, funcionários das escolas municipais, familiares e moradores das comunidades vizinhas às unidades de ensino do Subúrbio.

Com mediação de membros do programa Agentes da Educação, a live contará ainda com a participação de Daniella Bonfim, assistente social e membro do serviço de captação de sangue do Hospital do Subúrbio e da Comissão Intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplante; e de Maine Seixas, especialista em UTI Neonatal, pediátrica, clínica médica e cirúrgica e enfermeira referência da Agência Transfusional do Hospital do Subúrbio.

A iniciativa integra a Campanha de Ação Sincronizada do mês de julho, do Programa Agente da Educação. De acordo com Renata Souza, coordenadora do programa, a atividade virtual precederá a mobilização para doação de sangue, que ocorrerá na quinta-feira (29), das 8h às 16h, no Hospital do Subúrbio.

A doação de sangue, por meio da campanha, existe desde 2015. A partir de 2019, o Hospital do Subúrbio se tornou parceiro da iniciativa. Em 2020, a pandemia suspendeu o projeto, retomado este ano, com divulgação nas redes sociais e a live da próxima semana.

No Hospital do Subúrbio, a ação englobará agentes das Gerências Regionais de Educação (GREs) Subúrbio I, II e Ilhas, incluindo bairros como Alto da Terezinha, Fazenda Coutos, Ilha Amarela, Lobato, Plataforma, Periperi e Paripe.