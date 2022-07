Parque Social realiza atividades voltadas ao Julho das Pretas nesta sexta-feira (29)

O Parque Social realizará atividades, nesta sexta-feira (29), voltadas ao Julho das Pretas, uma agenda conjunta e propositiva com organizações de mulheres negras da Bahia e de outros lugares do país para celebrar o 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Afro Latino-Americana e Caribenha e Dia Nacional de Tereza de Benguela. Este é o segundo ano que o Parque Social participa do Julho das Pretas, que em 2022 tem como tema oficial: “Mulheres Negras no Poder, Construindo o Bem Viver”.

As atividades no Parque Social começam a partir das 09h na sexta-feira. Na ocasião serão realizadas rodas de conversa com as temáticas: Mulheres Negras como Agente de Transformação nos Negócios e A Importância do Autocuidado. Além disso, também acontecerão consultorias de beleza (trança e maquiagem) com profissionais da área.

Para a Diretora-Geral do Parque Social, Sandra Paranhos, a participação nesta ação é muito significativa. “É importante contribuir com esse movimento, pois tem garantido espaço de luta e fala para as mulheres pretas. Este é um momento de importância do papel da mulher preta na sociedade e suas contribuições de forma plural, seja na educação, política, cultura, economia, ciência dentre tantas outras temáticas”, destaca Sandra.

Confira a programação:

09h – Roda de Conversa I:

Agente de Transformação nos Negócios

Vilma Neres (jornalista) / Selma Coutinho (empreendedora) / Bamidele Fasoyln

09h40 – Roda de Conversa II

– A importância do Autocuidado

Carolina Fonseca

Psicóloga CRP031660

10h30 – Consultoria de beleza

– Trança e maquiagem

Joice Marília (trancista) Jacy Assis (esteticista)