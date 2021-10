Parque Social vence edital para realização de projeto voltado para mulheres

O Parque Social, organização da sociedade civil, foi vencedor do Edital da Fundação Banco do Brasil para a execução do Projeto Afro-Moda em Rede, que visa fomentar o empreendedorismo e a emancipação social feminina em comunidades de baixa renda de Salvador, a partir da capacitação para produção e gestão de conteúdos em mídias sociais voltadas ao mercado da moda étnica.

O nome escolhido, assim como toda a tecnologia adotada para a realização do Projeto, foi concebido pelo Parque Social. A capacitação propõe ampliar a visão das participantes para um novo mercado de trabalho na área de comunicação, marketing e redes sociais através de uma educação integrada para novas oportunidades de empreender.

De acordo com a diretora-geral do Parque Social, Sandra Paranhos, o Projeto oportunizará que jovens, de 16 a 24 anos, sejam vetores de protagonismo em suas comunidades, pela participação cidadã voltada ao mundo da moda afrodescendente.

“Temos a consciência de que a cada dia faz-se necessário a realização de ações para a difusão de conhecimento e desenvolvimento de habilidades para a geração de novas oportunidades de renda, em especial para as mulheres. Essa capacitação será mais uma opção entre os diversos Programas e Projetos que o Parque Social desenvolve com a finalidade de estimular a cultura do empreendedorismo”, destaca Sandra.

As jovens interessadas em participar do Projeto Afro-Moda em Rede devem ficar atentas ao site do Parque Social que em breve serão abertas as inscrições.