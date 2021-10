Parques municipais voltarão a abrir aos domingos e ficarão fechados às segundas

Para quem não via a hora de poder voltar a frequentar os parques da cidade aos domingo, uma boa notícia: a partir deste fim de semana, os parques municipais passarão a funcionar também aos domingos. A exceção, desta vez, será nas segundas-feiras, que ficarão fechados para manutenção. A mudança foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), que informa a alteração do artigo 5º do Decreto nº 34.124, de 8 de julho de 2021 – data de reabertura dos parques após quatro meses fechados.

“Estamos acompanhando os números da pandemia na cidade e entendemos que já podemos flexibilizar o acesso da população aos domingos nos parques, sem perder de vista os cuidados sanitários que ainda precisam ser seguidos. Sabemos da importância que esses espaços têm para o bem-estar físico e mental dos cidadãos, por isso, com o avanço da vacinação, estamos mais seguros para darmos mais esse passo”, afirma a titular da , Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), Edna França.

Os parques da Cidade (Itaigara) e o dos Ventos (Boca do Rio) funcionarão de terça a sábado, das 5h às 22h, e domingos e feriados, das 5h às 19h. No Stiep, o Parque da Lagoa dos Pássaros funcionará de terça a domingo, de 5h às 19h, inclusive feriados.

No Parque da Lagoa dos Dinossauros, também localizado no Stiep, o horário para visitação continua o mesmo, das 8h às 17h. A novidade é que, a partir do próximo dia 26, não será mais preciso agendar a visita de terça a quinta-feira, ficando o acesso livre nesses dias. As visitas agendadas para antes dessa data estão garantidas.

Já às sextas-feiras, aos sábados, domingos e feriados, o agendamento prévio está mantido através do endereço lagoadosdinossauros. salvador. ba. gov. br . Para os próximos domingos, 17 e 24 de outubro, novos agendamentos já podem ser feitos. O limite é de 200 pessoas para cada horário disponível.

O Jardim Botânico, em São Marcos, se mantém de segunda a sexta, das 8h às 17h. Já o Parque das Dunas, em Praia do Flamengo, funcionará de 8h às 17h, de segunda a sexta, e no sábado, de 8h às 13h. A entrada neste último local também acontece mediante agendamento, através do telefone (71) 98888-0108 ou pelo perfil do Instagram @parquedasdunassalvador.