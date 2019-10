Parte do Caminho da Paz, Colina Sagrada é entregue nesta sexta-feira (4)

Aliada à canonização de Irmã Dulce, Salvador tende a dar outros passos para que se torne, em breve, um polo turístico para além das praias. Para o público religioso, a gestão municipal inicia as apostas na manhã desta sexta-feira (4), com a inauguração da segunda etapa da requalificação da Colina Sagrada.

A solenidade de inauguração começa na Baixa do Bonfim e termina na basílica, com a presença do prefeito ACM Neto, de autoridades religiosas e do trade turístico. A área de acesso dos fiéis à Igreja do Senhor do Bonfim integra o Caminho da Fé – corredor que liga a basílica às Obras Sociais da santa baiana.

Com projeto elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), o processo envolveu intervenções na Baixa do Bonfim e a implantação do novo Velário e da Casa da Água Benta, que ganhou painel de madeira com arte de Bel Borba. A requalificação das duas etapas da Colina Sagrada teve um investimento de R$14,3 milhões.

As duas obras na basílica, segundo a prefeitura, vão tornar o templo mais seguro, sobretudo para evitar incêndios. O projeto prevê, para o entorno da basílica, o redesenho da parte baixa, que ficou integrada aos arcos da Ladeira do Bonfim, com implantação de paisagismo, nova pavimentação e iluminação em LED, proporcionando ambiente mais seguro e agradável para a população.

Obras foram realizadas em duas etapas (Foto: Jefferson Peixoto/Secom)

O Mercado dos Arcos também foi requalificado, além da Praça Euzébio de Matos - que ganhou um pequeno palco para realização de eventos pela comunidade. Nesse local, também foi construído, acrescenta a prefeitura, um estacionamento público com baias para ônibus e vagas para vans e motocicletas.

A ligação entre as partes alta e baixa da Colina Sagrada passa a contar com rampas e escadarias reposicionadas, seguindo o conceito de acessibilidade universal.

Etapas

A primeira delas foi concluída em janeiro passado e ocorreu na parte alta, com a ampliação da Praça do Largo e nova pavimentação.

A Praça do Largo passou a ser interligada com as escadarias da basílica, passando uma sensação de continuidade, com piso em pedra portuguesa marcado por mosaico e grafismos.

Há cinco meses, já havia sido entregue a restauração de parte do interior da Basílica do Senhor do Bonfim, cuja intervenção artística foi coordenada pela Prefeitura. O serviço de restauro incluiu a recuperação da capela-mor, cobertura, restauração do retábulo do altar-mor e do forro, escada atrás do nicho e instalações elétricas.

Além disso, também foram restauradas as portas de acesso às sacristias, tribunas, molduras dos óculos do forro e pilastras decoradas.

(Foto: Jefferson Peixoto/Secom)

Diretriz

A requalificação da Colina Sagrada tem como diretriz a preservação e valorização do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico da Colina Sagrada do Senhor do Bonfim, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Ao longo dos anos, a Igreja do Bonfim e entorno constituíram um importante ponto da identidade cultural baiana, de expressivo valor afetivo para os fiéis.

As obras para execução desse projeto foram iniciadas em junho passado e visam transformar a Avenida Dendezeiros, que liga o Memorial de Irmã Dulce (Largo de Roma) à Basílica do Bonfim (Bonfim), em um local de peregrinação de fiéis, impulsionando o turismo religioso na capital baiana. A previsão é que a intervenção seja concluída em meados de 2020.