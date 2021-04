Parte do teto de estúdio da RecordTV desaba no Rio de Janeiro  

Parte do teto de um dos estúdios da RecordTV, do Rio de Janeiro, desabou, na noite desta sexta-feira (16). O estúdio onde ocorreu a acidente é usado na gravação do programa Balanço Geral RJ, apresentado pelo jornalista Tino Jr.



O estúdio fica em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com o Metrópoles, quatro pessoas tiveram ferimentos leves. Duas foram atendidas e liberadas, e outras duas foram encaminhadas para unidades de saúde.



A Defesa Civil do Rio de Janeiro interditou parte do estúdio para uma vistoria. Nas redes sociais, circulam imagens do local destruído.