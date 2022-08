Participação feminina na política é tema de encontro do União Brasil Mulher Bahia

O União Brasil Mulher Bahia (UBMB) promoveu o Encontro Unidas Pela Bahia nesta segunda-feira (15). A convite de Iris Azi, presidente do UBMB, e de Mariana Magalhães, esposa do candidato a governador ACM Neto, dezenas de mulheres de prefeitos e deputados baianos se reuniram para tratar da participação feminina na política e nas campanhas eleitorais em um almoço no restaurante Barbacoa Salvador, na Avenida Tancredo Neves (Caminho das Árvores).

O evento contou ainda com a participação da candidata a vice-governadora na chapa de ACM Neto, Ana Coelho, da mãe do candidato, Rosário Magalhães, e da primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado. ACM Neto e Cacá Leão também prestigiaram o encontro.

