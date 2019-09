Participantes da Maratona Salvador terão desconto na tirolesa do Cristo

Os inscritos na Maratona Salvador deste ano poderão ter desconto no acesso à tirolesa instalada no Morro do Cristo, na Barra. Voltada para o esporte de aventura, os interessados em usar o equipamento pagam normalmente R$ 10, mas aos participantes da competição essa experiência radical vai custar apenas metade do valor. Outra novidade é que os primeiros colocados da prova terão direito a saltar da tirolesa gratuitamente. A Maratona Salvador acontece no dia 15 de setembro e as inscrições seguem abertas até o dia 8 de setembro, no site www.maratonasalvador.com.br.

Segundo a responsável pela Tirolesa Salvador, Mariana Dias, a intenção é que o público do evento, que é formado por pessoas de todo o Brasil, possa ter um dia de lazer. “A ideia é estreitar os laços entre a tirolesa, a cidade e as práticas de lazer”, explica a empresária.

A tirolesa tem cerca de 110 metros de percurso e 15 metros de altura. Para que o participante possa ter o desconto ele deverá, no dia do evento, apresentar apenas o número presente no cartão de acesso. Pessoas de todas as idades e de condições físicas variadas podem usar o equipamento – inclusive portadores de diversidade funcional.

Competição

A Maratona Salvador é uma realização da Prefeitura, por intermédio da Empresa Salvador Turismo (Saltur) e da Federação Baiana de Atletismo (FBA). O evento conta com apoio do Shopping Barra e da UCI Orient. Quatro modalidades diferentes, todas com partida do Farol da Barra, compõem a prova: 5k, 10k, 21k e 42k.

Nesta edição, três opções de kit serão disponibilizadas para os atletas: Econômico, Básico e Completo. A medida permitirá aos participantes a escolha da melhor composição e o valor adequado à própria realidade.

Prêmios

Os maratonistas que ficarem em primeiro lugar na Categoria Geral masculina e feminina levam para casa R$ 22 mil. Os segundos lugares levam R$ 11 mil; os terceiros, R$9 mil; os quartos colocados, R$7 mil; e os quintos lugares, R$ 5 mil. Para os que competem na Meia Maratona, os prêmios são de R$ 8,5 mil para o 1° lugar; R$ 5 mil para o 2°; R$ 3,5 mil para o 3°; R$ 2,5 mil para o 4° e R$ 1,5 mil para os que ficarem em 5°.

Para o 1° lugar feminino e masculino dos 10k, o prêmio será de R$ 5 mil; o 2º lugar leva R$ 450 e terceiro colocado fica com R$ 350. Já os competidores de 5k disputam por R$ 1 mil no primeiro lugar, R$ 450 no segundo e R$ 300 em terceiro lugar.

No primeiro ano, em 2017, a competição contou com 3 mil participantes. Já em 2018, esse número quase dobrou e mais de 5 mil atletas estiveram nas ruas. Para a terceira edição, a expectativa da Prefeitura é superar a casa dos 5 mil.