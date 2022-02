Participantes do BBB22 são chamados ao confessionário para fazer teste de covid-19

Os participantes do BBB22 estão sendo chamados ao confessionário do reality show para fazer testes de covid-19. Jade Picon, uma das sisters, comentou o momento. A Globo confirmou que fará o teste em todos os participantes, por precaução, após um deles apresentar sintoma gripais.

"Se me chamarem vai ser só para um confere porque já me passaram tudo", disse Maria, depois de ser informada por Jade sobre o fato.

Vyni, que tem chamado atenção por conta de uma tosse persistente, ainda falou: "Mas eu, graças a Deus, já senti que melhorei, ontem eu quase não tossi tanto".

Jade falou como foi no confessionário. "Se preparem, tá? Fui achando que eu ia ser consultada e na verdade enfiaram dois cotonetes em cada nariz meu. Nossa, que horrível".

jade contou que tão chamando todos os participantes no confessionário pra fazer teste da covid #bbb22 pic.twitter.com/FZw4iL3fpy — paiva #bbb22 (@paiva) February 3, 2022

Maria falou que era um teste de covid. "Estou com medo agora porque sou o único aqui com sintomas de gripe", lamentou Vyni.

Brunna destacou que ninguém na casa teve contato com gente de fora e que acredita que nenhum deles está com covid. Maria lembrou que nas provas eles têm interações às vezes com pessoas da produção.

Tosse de Vyni

A tosse Vyni fez os rumores de que ele estaria com covid crescerem nas redes sociais essa semana. O primeiro eliminado do BBB22, Luciano, testou positivo para o coronavírus dois dias após sair da casa, o que reforçou a ideia.

A Globo diz que os confinados estão bem e têm acompanhamento médico 24 horas por dia. A emissora informou que "por precaução", todos os participantes serão testados e os resultados serão divulgados.

Leia a nota:

Assim como na edição do ano passado, por precaução e seguindo nossos rígidos protocolos de segurança, todos os participantes serão testados, com os respectivos resultados divulgados. Todas as medidas e cuidados foram adotados com a mesma responsabilidade que permitiu que as duas últimas edições do programa fossem concluídas com segurança e sucesso. A saúde de todos sempre foi a nossa prioridade.