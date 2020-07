Participe: prefeitura continua plano contra mudanças climáticas na terça (7)

A Prefeitura de Salvador tem promovido reuniões virtuais para construir um plano com o objetivo de preparar a cidade contra as mudanças climáticas. O próximo debate continua na terça-feira (7), às 16h30, e abordará temas como agricultura urbana, economia circular, calendário de eventos para este mês de julho e ainda uma apresentação com os propósitos e metodologia utilizadas no plano. Clique aqui para se inscrever.

O documento que está em construção desde janeiro deste ano é o Plano de Mitigação de Mudanças Climáticas de Salvador (PMAMC), iniciativa da Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) através do Prodetur, com investimento de 600 mil dólares. A ação tem apoio do C4, um grupo formado por 96 grandes cidades mundiais que estão empenhadas em debater e combater os problemas ambientais.

A elaboração do plano segue alinhada com o Acordo de Paris, conforme indica a nota metodológica divulgada pelo C4. De acordo com a prefeitura, Salvador foi a primeira cidade da América Latina a assumir compromissos com o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, formado para implementar políticas e ações para redução das emissões e adaptação das cidades aos efeitos das mudanças climáticas.

Das 96 cidades participantes do grupo de liderança, 84 assinaram um compromisso de concluir o plano ainda no ano de 2020. Entre essas cidades, 29 estão tendo apoio direto da C40 na construção de seus respectivos planos, sendo nove delas da América Latina e quatro do Brasil (Salvador, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo).

Até agora, 12 cidades já finalizaram seus documentos e estão servindo de referência para o plano da capital baiana. São elas: Barcelona, Copenhagen, Durban, Estocolmo, Londres, Los Angeles, Melbourne, Nova York, Oslo, Paris, Portland e Washington DC.

Para participar das reuniões do plano soteropolitano é necessário se inscrever através de um formulário. No site da Secis, é possível encontrar diversos documentos relacionados a construção do plano para que os cidadãos possam acompanhar o desenvolvimento do documento.