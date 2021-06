Partida do Vitória contra o Confiança tem data alterada pela CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data da partida do Vitória contra o Confiança, pela 10ª rodada da Série B. O jogo, inicialmente, estava marcado para o dia 6 de julho. Com a mudança, passou para o dia 10. O horário e local permanecem os mesmos: 19h, na Arena Batistão, em Aracaju.

Antes, o Leão tem mais três duelos. Neste sábado (26), às 18h30, recebe o Londrina no Barradão. Em seguida, vai até o Rio de Janeiro, onde encara, na quarta-feira (30), às 21h30, o Botafogo, no Engenhão. E, pela 9ª rodada, mede forças em casa com o Goiás, no dia 3 de julho, às 21h30.

O Vitória é o 12º colocado da Série B, com seis pontos. Logo acima, em 11º, aparece o Confiança, com sete.