Partido de Bolsonaro domina Câmara e Senado; confira composição das bancadas

Até o fim da apuração dos votos das eleições 2022, o partido do presidente Jair Bolsonaro, PL, deve eleger pelo menos 98 deputados federais. Esse é o melhor resultado de um partido em 24 anos, quando, em 1998, o PSDB e o PFL elegeram, respectivamente, 105 deputados e 99 deputados. A última atualização da quantidade de seções apuradas aconteceu às 10h13, quando 99,99% das urnas estavam apuradas.

O PT, do candidato Lula, deve eleger ao menos 68 deputados, sem contar com a federação formada com o PCdoB e o PV. O bloco deve chegar a 80 deputados. Esse resultado é o melhor do PT desde 2014, quando o partido sozinho também elegeu 68 deputados. Legendas com mais deputados eleitos levam a maior fatia do Fundo Partidário, o financiamento público de campanha.

Leia mais: Veja quem são os deputados federais eleitos pela Bahia

No Senado, o presidente Bolsonaro também obteve sucesso. Dos 27 eleitos neste domingo (2), 13 são aliados do presidente. O União Brasil elegeu cinco senadores e o PT, quatro.

Composição da Câmara

Além dos 98 deputados do PL e dos 80 do bloco do PT, o União Brasil e o PP fizeram 59 e 47 cadeiras, respectivamente. O PSD conquistou 42 vagas. Ao todo, partidos do Centrão ou de centro-direita ficaram com 273 deputados.

Já o PT e os partidos à esquerda conseguiram 138 cadeiras, enquanto o PTB será o partido com menor representatividade na Câmara. A sigla só elegeu um de seus candidatos.

É bom lembrar que essa é a primeira eleição para a Câmara sem coligações, ou seja, os partidos reduziram as chances de serem "puxados" por outras legendas. A ideia é reduzir o número de partidos no Brasil.

Em 2018, o PT e o PSL foram os partidos que mais elegeram representantes para a Câmara. O PT elegeu 56 deputados e o então partido de Bolsonaro, 52. No total, são 513 deputados federais que são eleitos para mandatos de quatro anos.

Reprodução/Google

Composição do Senado

Já o Senado tem, ao todo, 81 integrantes. A cada quatro anos são eleitos, alternadamente, um terço (27) e dois terços (54) deles.

O partido do atual presidente, com o total de 13 senadores, teve oito eleitos em 2022: Magno Malta (ES), Wilder Morais (GO), Rogério Marinho (RN), Jaime Bagattoli (RO), Jorge Seif (SC) e Marcos Pontes (SP). Os demais, Wellington Fagundes (MT) e Romário (RJ), estão reeleitos.

Já o PT ficará com nove senadores no total, dos quais quatro vieram das eleições deste ano: Camilo Santana (CE), Beto Faro (PA), Teresa Leitão (PE) e Wellington Dias (PI).

Com as cinco novas cadeiras, o União Brasil agora terá uma bancada de 12 senadores a partir do próximo ano. Já os partidos PSD e MDB somam dez senadores cada. É a primeira vez que a bancada emedebista não é a maior do Senado desde a redemocratização.