Partido de Bolsonaro pede cassação do mandato de Moro, diz colunista

O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, acionou a Justiça Eleitoral do Paraná pedindo a cassação do mandato do senador eleitor Sergio Moro (União Brasil). O ex-ministro do governo Bolsonaro apoiou o presidente no segundo turno das eleições, que foi vencido por Lula.

Na ação, segundo a colunista Bela Megale, de O Globo, o PL pede que sejam investigadas supostas irregularides nos gastos e doações da campanha de Moro. O caso está em segredo de Justiça.

A colunista diz ainda que a ação teve participação da cúpula do PL, que é presidido por Valdemar Costa Neto, aliado de Bolsonaro.

Ao jornal, a defesa de Moro informou que não teve acesso aos autos para ver detalhes da acusação, mas afirmou que as contas da campanha e a conduta de Moro se destacam pela lisura.

O candidato do PL ao Senado pelo Paraná, Paulo Martins, foi o segundo colocado.