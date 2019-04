Partiu estreia: Vitória define relacionados para início da Série B

Acabou o descanso. Na tarde desta quinta-feira (25) o Vitória embarcou para Ribeirão Preto, onde enfrenta no sábado (27), às 11h, o Botafogo-SP pela primeira rodada da Série B, competição mais importante do ano rubro-negro.

Antes, o clube divulgou a lista com os 20 relacionados para a partida. Na relação, três novidades: os atacantes Ruan Levine, o 'Potó', e Caíque Souza, promovidos do time sub-20 pelo técnico Claudio Tencati.

A outra novidade é o zagueiro Everton Sena, contratado há uma semana que foi regularizado na manhã desta quinta-feira.

A ausência mais sentida é a do meia Ruy, diagnosticado com estiramento muscular. Com isso, é provável que um dos garotos faça a estreia como profissional diante do Botafogo-SP.

Com os relacionados, o time titular deve ser formado por João Gabriel; Matheus Rocha, Victor Ramos, Edcarlos e Capa; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Dudu Vieira; Andrigo, Caíque Souza (Ruan Levine) e Neto Baiano.

Com o afastamento de Jeferson, Matheus Rocha volta a ser titular. Rodrigo Andrade, que não foi relacioando para enfrentar o Fortaleza, também volta à equipe.

A equipe embarcou para Campinas. De lá, vai para Ribeirão Preto. Nesta sexta-feira (26), pela manhã, será realizada a última atividade no campo do próprio Botafogo, em Ribeirão Preto.

Jogadores relacionados:

Goleiros: João Gabriel e Caíque

Laterais: Matheus Rocha, Capa e Fabrício

Zagueiros: Edcarlos, Everton Sena e Victor Ramos

Volantes: Dudu Vieira, Leandro Vilela, Léo Gomes, Paulo Vítor e Rodrigo Andrade

Meias: Nickson

Atacantes: Léo Ceará, Neto Baiano, Andrigo, Caíque Souza, Felipe Garcia e Ruan Levine