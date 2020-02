Parto é movimento: Salvador sedia Roda de Gestante e Puérperas no Rio Vermelho

Acontecerá nesta segunda-feira (03), às 18h30, a primeira Roda de Gestante e Puérperas, com o tema “Parto é Movimento”, organizada pelo Coletivo Doulas Pretas. O evento, que acontece na Casa Guió, no Rio Vermelho, será o lançamento das rodas e contará com uma oficina de Afrofunk, com a participação de Taisona, referência em oficinas no Rio de Janeiro. O evento tem entrada colaborativa, livre, de acordo com a disponibilidade do público. Em função da procura as inscrições deverão ser realizadas através do instagram @doulaspretassalvador.

No início do mês foi realizado pelo mesmo grupo, que é constituído por cinco mulheres negras, Chenia da Anunciação, Claudia Santos, Laura Daltro, Mag Antunes e Sueide Ferreira, ativistas, que atuam no cenário da humanização de parto e compreendem que é necessário enegrecer a cena do parto, um Curso de Doulas Pretas, que contou com a participação de 25 mulheres, que vieram de vários estados diferentes do Brasil. O evento contou com a participação de diversas convidadas, todas mulheres negras, que colaboraram na construção desse momento.

O coletivo afirma que esse foi o primeiro curso, mas que já tem agenda definida e convites para levarem o evento para todo o Brasil. Além dos cursos o Coletivo Doulas Pretas, tem como meta ampliar as discussões através das rodas, palestras, grupos de estudos, é uma grande rede que já começou a ser formada com o objetivo de fortalecer as mulheres negras no cenário obstétrico,