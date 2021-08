Passageira de carro por aplicativo é presa com R$ 24 mil em cocaína na mochila

Uma jovem de 18 anos foi presa em flagrante transportando dois quilos de pasta base de cocaína dentro de um carro por aplicativo. O caso aconteceu no bairro dos Barris, na tarde da última terça-feira (17).

De acordo com informações da Polícia Civil, a moça pediu a corrida e entrou no carro com a droga dentro de uma mochila. O carro foi parado durante uma ronda policial, que apurava o caso de um assalto. Quando os policiais revistaram a mochila, encontraram a cocaína.

A jovem foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Na mochila, ela levava o equivalente a R$ 24 mil em drogas.

De acordo com o titular da unidade que integra o Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), delegado Maurício Moradilho, a jovem não declarou a quem pertencia o material, nem onde seria entregue. "Já solicitei a conversão do flagrante em prisão preventiva", complementou Moradilho.

A suspeita está à disposição da Justiça e a droga passará por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).