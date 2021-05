Passageira de ônibus é presa com 13,3 kg de maconha em Camacan

Uma passageira foi presa com 13,3 kg de maconha que estavam escondidos em uma mochila, na manhã do domingo (2), em Camacan, no sul da Bahia.

A droga foi descoberta durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Um ônibus que saiu do Rio de Janeiro para Itabuna foi parado por volta das 10h30 no KM 594 da BR-101.

Os policiais perceberam que uma das passageiras ficou muito nervosa com a fiscalização. Eles resolveram então vistoriar a bagagem dela e encontraram os tabletes de maconha, totalizando os 13,3 kg.

A mulher de 19 anos disse à polícia que recebeu a droga na rodoviário do Rio e foi contratada para entregar a maconha em Itabuna. Ela receberia R$ 1,5 mil por isso.

A passageira foi presa em flagrante e levada, como a droga apreendida, para a delegacia de Itabuna. Ela responderá por tráfico de drogas.