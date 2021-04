Passageira morre após ser agredida com golpes de marreta dentro do metrô em SP

Uma passageira morreu após ser brutalmente agredida com golpes de marreta dentro de um vagão na estação Sé, na linha 1-Azul do Metrô, no centro de São Paulo, nessa segunda-feira (26).

O crime teria sido cometido por um aposentado de 55 anos, que atacou a mulher de 46 anos na frente de outros passageiros – muitos dos quais o agrediram em seguida. Após ser detido, o homem disse aos agentes do metrô que toma remédio e 'ouviu vozes'. Ele ficará à disposição da Justiça.

Segundo o portal R7, o autor do crime foi preso em flagrante e está internado sob escolta policial. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado como homicídio. “A vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado. O autor foi autuado em flagrante e segue internado, sob escolta policial. Assim que tiver alta, será encaminhado à unidade policial para encaminhamento ao sistema carcerário”, informou a corporação.

A vítima chegou a ser socorrida à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, mas, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) local, não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os agentes de segurança da estação contaram que estavam na plataforma superior quando ouviram uma gritaria vindo da plataforma inferior, sentido Jabaquara. Eles foram ao local e viram um homem sendo agredido por várias pessoas.

Os agentes foram informados que ele havia agredido uma mulher com marretadas e ela estava desacordada no piso do vagão. Uma das testemunhas contou que o aposentado estava em pé e, de repente, armado com uma marreta, foi para cima da vítima, que estava sentada. Foi providenciado socorro à vítima e ao aposentado.

A marretada usada e uma faca de cozinha foram apreendidas. Não há informações se vítima e agressor se conheciam.

Por meio de nota, o Metrô de São Paulo afirmou que o agressor foi detido pelos agentes de segurança e encaminhado para a delegacia da região.