Passageira morre em voo de São Paulo que ia para Paris

Uma passageira morreu a bordo de um voo da Latam, que então foi obrigado a fazer um pouso não programado em Madri, na segunda-feira (14).

O voo LA702 saiu do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no final da noite de domingo, com destino a Paris, capital da França.

A designer Geruza Gomes, que estava no voo, disse ao G1SP que o piloto chegou a pedir ajuda de algum médico que estivesse a bordo. A seleção feminina de futebol estava no voo e médicos da comissão chegaram a prestar atendimento à passageira que passava mal. A seleção vai participar do Torneio Internacional da França.

A companhia informou que o avião mudou a rota para Madri, onde pousou às 13h03 (horário local) para que a passageira recebesse atendimento adequado.

O piloto informou aos demais passageiros que a mulher não resistiu e faleceu. O nome da passageira não foi divulgado. "A companhia se sensibiliza com o ocorrido e informa que está prestando toda a assistência necessária aos familiares da passageira", disse nota da empresa.

Os passageiros foram realocados em voo da Iberia nesta terça.