Passageiro anuncia assalto, tenta roubar motorista e apanha de populares em Salvador

Um passageiro de carro por aplicativo foi preso na manhã dessa quarta-feira (31) após anunciar um roubo e tentar assaltar o motorista, na Rua Genésio Sales, bairro da Vila Laura, em Salvador. Ele chegou a ser alcançado e espancado por populares antes da polícia chegar.

De acordo com a vítima, um rapaz de 28 anos, o suspeito solicitou uma corrida via aplicativo no bairro do Largo do Tanque e, quando chegou à Vila Laura, de posse de uma faca, anunciou o roubo. Ele roubou R$ 87 da vítima e fugiu do local, mas acabou sendo interceptado por moradores.

Uma moradora do bairro relatou que soube da situação após ouvir gritos de "Ladrão". "Demorei de entender o que as pessoas estavam gritando. Vi ele correndo e voltando a andar normalmente até a rua seguinte, que foi quando conseguiram pegar ele, bateram nele, chamaram a Polícia, e ele foi levado", relata.

Segundo a Polícia Militar, ele foi encontrado já com escoriações leves nos joelhos, mãos e no rosto. Primeiro, o suspeito foi levado à UPA de Brotas, onde foi atendido e medicado. Após ser liberado, foi apresentado à Central de Flagrante.