Passageiro de ônibus é preso com 14 mil comprimidos de ecstasy na Bahia

Um passageiro foi preso nesta terça-feira (22) em um ônibus transportando 14 mil comprimidos de ecstasy. Ele foi flagrado durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-116, na região de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

As equipes pararam um ônibus interestadual que fazia linha Belo Horizonte (MG) x Recife (PE). Durante a revista no compartimento de bagagens, acharam uma mala que tinha 14 pacotes com mil comprimidos de ecstasy cada, totalizando 14 mil unidaes da droga, diz a PRF.

A bagagem foi identificada como sendo de um passageiro que confirmou que levava a droga. Ele contou que estava devendo a traficantes e receberia R$ 2 mil, além de ter a dívida de mais de R$ 10 mil com o tráfico perdoada. Ele disse que vinha de Maringá (PR) e trazia a droga para Salvador.

Diante do flagrante, o passageiro foi preso e conduzido para a Polícia Judiciária de Vitória da Conquista (BA), assim como a droga apreendida.