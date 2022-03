Passageiro é morto a tiros durante assalto a ônibus em Salvador

O passageiro de um ônibus foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (24) na região da BA 526, na região conhecida como CIA- Aeroporto. Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 17h30, quando dois homens armados entraram no coletivo e roubaram os pertences dos passageiros.

O ônibus da Expresso Vitória, que saiu de Camaçari, fazia a linha Estação Mussurunga. Segundo testemunhas, os bandidos desceram na região do bairro Areia Branca.

Ainda de acordo com a PM, na fuga, um dos bandidos disparou contra um passageiro que não reagiu ao assalto. Uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária esteve no local, mas o homem já estava morto.

A PM isolou a área e acionou a perícia técnica para a remoção do corpo. O crime será investigado pela Polícia Civil.