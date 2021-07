Passageiro é morto e outro fica ferido durante assalto a ônibus

Um passageiro foi morto e outro ficou ferido durante um assalto a ônibus próximo a Estação Pirajá, na noite desse domingo (25). Segundo informações da Polícia Civil, o crime foi praticado por dois suspeitos.

Testemunhas contaram que eles entraram no coletivo e começaram a saquear os passageiros quando percebeu que um deles mexeu no bolso. Um dos suspeitos começou a atirar em várias direções. Dois foram atingidos e um deles não resistiu, morrendo no local.

O outro passageiro foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado de saúde.

O caso será investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central).