Passageiro é preso com 70 bananas de dinamite em ônibus na Bahia

Setenta "bananas" de dinamite foram apreendidas em um ônibus na noite da segunda-feira (7) durante fiscalização conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar (PM) na cidade de Ibotirama, na Bahia. Uam quantidade de apretechos usados para detonar o explosivo também foi encontrada.

Segundo a PRF, o ônibus que levava passageiros foi parado para uma fiscalização de rotina. Os agentes subiram para conversar com os ocupantes e notaram que um dos passageiros ficou muito nervoso com a proximidade da polícia. Eles decidiram então fazer uma fiscalização mais profunda.

Uma revista no compartimento de bagagens acabou revelando os explosivos do tipo com elmusão encartuchada, pavis detonantes, espoletas e apetrechos para a detonação.

O dono foi identificado pelo tíquete de bagagem - era um passageiro de Cícero Dantas, de 25 anos, que receberia R$ 25 mil pelo transporte do arsenal bélico, muito usado em práticas criminosas.

Ele e o material foram levados para a delegacia de Ibotirama.