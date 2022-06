Passageiro que viajaria de Salvador a Lisboa com cocaína é preso

Polícia Federal apreendeu, na noite da última segunda-feira (6), mais de dois quilos de cocaína escondidos na mochila de um passageiro que embarcaria para Portugal. A cocaína foi localizada durante a inspeção de rotina da Polícia Federal no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães em Salvador. Além do entorpecente foram apreendidos celular e dinheiro.

O passageiro responsável pela bagagem foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas. O preso tem 30 anos, reside no Rio de Janeiro.

A Polícia Federal continuará investigando com o objetivo de identificar outros envolvidos no transporte ilícito e a quem se destinava a droga.