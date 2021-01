Passageiro reage a assalto em ônibus e mata ladrão na San Martin

Um passageiro de ônibus reagiu a uma tentativa de assalto e matou o ladrõa na noite do domingo (17), na avenida San Martin, na região do Largo do Tanque.

O crime aconteceu por volta das 21h10, segundo a Polícia Militar. Os passageiros relataram que o homem estava assaltando dentro do ônibus quando um desconhecido levantou, sacou uma arma e atirou contra ele. Logo em seguida, o passageiro, ainda não identificado, saiu do ônibus e fugiu.

A 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local e já encontrou o homem morto. A equipe isolou a área para o trabalho da perícia e a remoção do corpo.

A Polícia Civil deverá investigar o fato.