Passageiros de cruzeiro barrado em Salvador fazem festa de réveillon no navio

Mesmo após a Anvisa proibir atividades dentro do navio Costa Diadema, que foi impedido de desembarcar passageiros em Salvador, a virada de ano dentro da embarcação teve uma festa. Quem estava dentro do navio relatou que a festa - com aglomeração e sem máscaras - foi organizada pelos próprios passageiros.

Segundo reportagem do jornal O Globo, dezenas de pessoas estavam aglomeradas, ouvindo música alta e sem máscaras. Não havia comida nem bebida, os que festejavam estavam, na realidade, munidos de um espumante oferecido pela companhia para ser consumido dentro da cabine.

Todas as atividades de entretenimento foram suspensas pela Anvisa após a confirmação de 68 casos de covid-19 dentro do navio. A Anvisa determinou que o navio voltasse ao Porto de Santos e que ficasse em quarentena, sem realizar novas viagens. A agência também recomendou a suspensão da temporada de cruzeiros.

Apesar da festa de réveillon, ocupantes do navio relataram que a rotina do navio tornou-se mais restrita, com a determinação de horários específicos para comer nos restaurantes e refeitórios. Piscina, área de cassino, academia e teatro estão fechados.

A empresa se comprometeu com os ocupantes a devolver o valor pago pelos tickets do navio, dizem pessoas embarcadas. Neste momento, ocorrem rodadas de testagem para Covid-19 no navio, há também aferição de temperatura dos ocupantes.

Em nota, a empresa afirmou que o “Protocolo de Segurança Costa determina que todos os hóspedes e tripulantes estejam completamente vacinados e apresentem testes negativos no momento do embarque. Durante o cruzeiro é realizada a testagem diária para hóspedes e tripulantes”. Procurada, a Anvisa afirmou que avaliará o caso e que somente as atividades essenciais estão liberadas para a embarcação.